Окупанти розробили програму по русифікації молоді на захоплених територіях, - ЦНС

Фото: Окупанти розробили програму по русифікації молоді на захоплених територіях (GettyImages)

Ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях. Тому для цього окупанти вже розробили відповідну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Напередодні окупанти провели опитування щодо настроїв серед молоді, яке виявило, що молодь півдня не підтримує окупантів", - йдеться у повідомленні. Через це росіяни вирішили активізувати роботу з українськими дітьми. За наступні 10 років загарбники хочуть змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях. Окупанти також планують посилити акцент на ролі Росії в другій світовій, зробити регулярними виступи "ветеранів "СВО" в школах, й загалом збільшити "години патріотизму" у школах.