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Окупанти розробили програму по русифікації молоді на захоплених територіях, - ЦНС

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 19:55
Окупанти розробили програму по русифікації молоді на захоплених територіях, - ЦНС Фото: Окупанти розробили програму по русифікації молоді на захоплених територіях (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях. Тому для цього окупанти вже розробили відповідну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Напередодні окупанти провели опитування щодо настроїв серед молоді, яке виявило, що молодь півдня не підтримує окупантів", - йдеться у повідомленні.

Через це росіяни вирішили активізувати роботу з українськими дітьми. За наступні 10 років загарбники хочуть змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти також планують посилити акцент на ролі Росії в другій світовій, зробити регулярними виступи "ветеранів "СВО" в школах, й загалом збільшити "години патріотизму" у школах.

Нагадаємо, що в школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.

Днями РБК-Україна повідомляло, що, за даними Генштабу ЗСУ, ворог призвав до армії співробітників так званого "МНС", що належить до окупаційної влади на захоплених територіях.

Крім того, ми писали, що окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації.

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