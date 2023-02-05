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Россияне сжигают украинские книги на временно оккупированных территориях

Фото: украинские книги из школьных и других библиотек оккупанты сжигают в котельных (скриншот: armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

На временно оккупированных территориях Украины россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечают в Центре, книги изымают из фондов общих и школьных библиотек. Так, в Ровеньках Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных.

"Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу", но в перечень такой литературы попадают все украинские книги", - уточняет ЦНС.

По информации Центра, ранее так называемое "министерство образования и науки ЛНР", являющиеся представителями "оккупационной власти" в Луганской области, направило руководителям администраций городов и районов, а также подведомственным образовательным организациям документ с рекомендацией изъять из фондов школьных библиотек книги из списка, в котором насчитывалось 365 позиций.

Недавно РБК-Украина сообщало, что россияне закрывают церкви протестантских конфессий на оккупированных территориях.

Кроме того, мы писали, что оккупанты разработали программу по русификации молодежи на захваченных территориях.

Напомним, что в школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.

Кроме того, мы писали, что оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис для принудительной паспортизации.

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