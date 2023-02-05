Россияне сжигают украинские книги на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечают в Центре, книги изымают из фондов общих и школьных библиотек. Так, в Ровеньках Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных.

"Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу", но в перечень такой литературы попадают все украинские книги", - уточняет ЦНС.

По информации Центра, ранее так называемое "министерство образования и науки ЛНР", являющиеся представителями "оккупационной власти" в Луганской области, направило руководителям администраций городов и районов, а также подведомственным образовательным организациям документ с рекомендацией изъять из фондов школьных библиотек книги из списка, в котором насчитывалось 365 позиций.