В школах окупованого Маріуполя проводять тотальну русифікацію, - ЦПД
В школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центра протидії дезинформації при РНБО.
За їхніми словами кожен тиждень школярів починається з гімну Росії та "розмови про важливе".
"Якщо немає "національних свят", то на цій "годині русифікації" дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ", - йдеться в дописі.
Аналогічні процеси відбуваються і в Луганській області, а якщо колаборанти дізнаються, що дитина не бере участі в навчальному процесі за програмою РФ, додому приїжджають окупанти і погрожують позбавленням батьківських прав.
Нагадаємо, що росіяни кожен день зносять багатоповерхові будинки у захопленому Маріуполі.
Також до Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою росіян. Лише за ранок було помічено понад десять одиниць техніки ворога.
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