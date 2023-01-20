В школах окупованого Маріуполя проводять тотальну русифікацію, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центра протидії дезинформації при РНБО.

За їхніми словами кожен тиждень школярів починається з гімну Росії та "розмови про важливе".

"Якщо немає "національних свят", то на цій "годині русифікації" дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ", - йдеться в дописі.

Аналогічні процеси відбуваються і в Луганській області, а якщо колаборанти дізнаються, що дитина не бере участі в навчальному процесі за програмою РФ, додому приїжджають окупанти і погрожують позбавленням батьківських прав.