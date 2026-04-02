Росіяни скидають на Чернігівщині та Сумщині "небезпечні гроші": що робити мешканцям
Російські війська скинули з дронів фальшиві купюри на кілька міст півночі України - на них розміщені заклики здавати координати і повалити владу за гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Глухівську міську раду, начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram та начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка.
Підроблені гроші виявили вранці у двох районах Сумщини - зокрема в Сумах, Глухові та Шостці.
На банкнотах - написи ворожого змісту. Зокрема:
- заклики здавати координати українських позицій;
- пропозиції наводити вогонь за винагороду;
- заклики до повалення чинної влади.
QR-коди на купюрах ведуть на ворожі ресурси. Виявлені предмети вилучені для експертизи, інформацію підтвердили в поліції.
Фото: окупанти розповсюджують на півночі України небезпечні фейки (t.me/hryhorov_oleg)
Що робити, якщо знайшли такі гроші
Поліція та влада закликають не торкатися купюр і не сканувати QR-коди. Якщо побачили підозрілі предмети - одразу телефонуйте до поліції або ДСНС.
Фото: РФ вигадала нову провокацію на Сумщині (facebook.com/HlukhivRadaGovUA)
Росіяни системно використовують безпілотники не лише для ударів, а й для скидання підозрілих предметів. Цього разу - чергова спроба провокації та інформаційного впливу на місцеве населення, каже місцева влада.
Оновлено о 13:30. Також такі ж фальшивки знайшли на Чернігівщині, повідомляє місцева влада.
"Увага! Це — не гроші. Це небезпека! Сьогодні зранку у Сновську ворожий безпілотник розкидав листівки у вигляді грошових купюр із нанесеним QR-кодом", - йдеться у повідомленні.
Він порадив не підходити до таких "подарунків" і не чіпати їх.
Тим часом ворог продовжує вигадувати нові способи використання дронів. Як повідомляло РБК-Україна, росіяни почали кріпити на безпілотники типу "Шахед" макети ракет Р60.
Мета - налякати українську авіацію та змусити перехоплювачів витрачати ресурси на неіснуючі загрози.
Також був інцидент з дроном з парашутом, що літав над Харковом. Втім, як пояснив військовий, такі апарати - розвідники, обладнані парашутом для безпечного приземлення, а не новий вид загрози для мирних жителів.