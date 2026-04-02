ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни скидають на Чернігівщині та Сумщині "небезпечні гроші": що робити мешканцям

11:28 02.04.2026 Чт
2 хв
Що на них написано і в чому небезпека?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: Сумську область засипали фальшивими грошима з дронів: що на них написано (Getty Images)

Російські війська скинули з дронів фальшиві купюри на кілька міст півночі України - на них розміщені заклики здавати координати і повалити владу за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Глухівську міську раду, начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram та начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка.

Підроблені гроші виявили вранці у двох районах Сумщини - зокрема в Сумах, Глухові та Шостці.

На банкнотах - написи ворожого змісту. Зокрема:

  • заклики здавати координати українських позицій;
  • пропозиції наводити вогонь за винагороду;
  • заклики до повалення чинної влади.

QR-коди на купюрах ведуть на ворожі ресурси. Виявлені предмети вилучені для експертизи, інформацію підтвердили в поліції.

Росіяни скидають на Чернігівщині та Сумщині &quot;небезпечні гроші&quot;: що робити мешканцямФото: окупанти розповсюджують на півночі України небезпечні фейки (t.me/hryhorov_oleg)

Що робити, якщо знайшли такі гроші

Поліція та влада закликають не торкатися купюр і не сканувати QR-коди. Якщо побачили підозрілі предмети - одразу телефонуйте до поліції або ДСНС.

Росіяни скидають на Чернігівщині та Сумщині &quot;небезпечні гроші&quot;: що робити мешканцямФото: РФ вигадала нову провокацію на Сумщині (facebook.com/HlukhivRadaGovUA)

Росіяни системно використовують безпілотники не лише для ударів, а й для скидання підозрілих предметів. Цього разу - чергова спроба провокації та інформаційного впливу на місцеве населення, каже місцева влада.

Оновлено о 13:30. Також такі ж фальшивки знайшли на Чернігівщині, повідомляє місцева влада.

"Увага! Це — не гроші. Це небезпека! Сьогодні зранку у Сновську ворожий безпілотник розкидав листівки у вигляді грошових купюр із нанесеним QR-кодом", - йдеться у повідомленні.

Він порадив не підходити до таких "подарунків" і не чіпати їх.

Тим часом ворог продовжує вигадувати нові способи використання дронів. Як повідомляло РБК-Україна, росіяни почали кріпити на безпілотники типу "Шахед" макети ракет Р60.

Мета - налякати українську авіацію та змусити перехоплювачів витрачати ресурси на неіснуючі загрози.

Також був інцидент з дроном з парашутом, що літав над Харковом. Втім, як пояснив військовий, такі апарати - розвідники, обладнані парашутом для безпечного приземлення, а не новий вид загрози для мирних жителів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Суми Дрони
Новини
Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої