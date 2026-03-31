Росіяни прикріплюють на "Шахеди" макети ракет, щоб налякати українську авіацію (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрєстнова в Telegram.

"Армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку "важливу" ціль, не зважаючи на ресурси. На це і розраховує ворог". - написав Безкрєстнов.

З його словами, наразі є потреба вигадати спосіб задля тооо, щоб розпісзнавати подбіні"Шахеди" з фальшивими ракетами.

Фото: модернізовані дрони тушками ракет (Сергій Безкрстнов)

Нагадаємо, що ворог продовжує вдосконалювати розробки з дронами, які вони спочаткк прозичили, а надалі запозичили технології з Ірану.