Россияне сбрасывают на Черниговщине и Сумщине "опасные деньги": что делать жителям

11:28 02.04.2026 Чт
2 мин
Что на них написано и в чем опасность?
aimg Елена Чупровская
Россияне сбрасывают на Черниговщине и Сумщине "опасные деньги": что делать жителям

Российские войска сбросили с дронов фальшивые купюры на несколько городов севера Украины - на них размещены призывы сдавать координаты и свергнуть власть за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Глуховский городской совет, начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram и начальника Корюковской РВА Павла Мирошниченко.

Читайте также: Россияне заявили о "полном захвате" Луганской области: что происходит на самом деле

Поддельные деньги обнаружили утром в двух районах Сумщины - в частности в Сумах, Глухове и Шостке.

На банкнотах - надписи враждебного содержания. В частности:

  • призывы сдавать координаты украинских позиций;
  • предложения наводить огонь за вознаграждение;
  • призывы к свержению действующей власти.

QR-коды на купюрах ведут на вражеские ресурсы. Обнаруженные предметы изъяты для экспертизы, информацию подтвердили в полиции.

Россияне сбрасывают на Черниговщине и Сумщине &quot;опасные деньги&quot;: что делать жителямФото: оккупанты распространяют на севере Украины опасные фейки (t.me/hryhorov_oleg)

Что делать, если нашли такие деньги

Полиция и власти призывают не касаться купюр и не сканировать QR-коды. Если увидели подозрительные предметы - сразу звоните в полицию или ГСЧС.

Россияне сбрасывают на Черниговщине и Сумщине &quot;опасные деньги&quot;: что делать жителямФото: РФ придумала новую провокацию на Сумщине (facebook.com/HlukhivRadaGovUA)

Россияне системно используют беспилотники не только для ударов, но и для сброса подозрительных предметов. На этот раз - очередная попытка провокации и информационного воздействия на местное население, говорит местная власть.

Обновлено в 13:30. Также такие же фальшивки нашли на Черниговщине, сообщает местная власть.

"Внимание! Это - не деньги. Это опасность! Сегодня утром в Сновске вражеский беспилотник разбросал листовки в виде денежных купюр с нанесенным QR-кодом", - говорится в сообщении.

Он посоветовал не подходить к таким "подаркам" и не трогать их.

Тем временем враг продолжает придумывать новые способы использования дронов. Как сообщало РБК-Украина, россияне начали крепить на беспилотники типа "Шахед" макеты ракет Р60.

Цель - напугать украинскую авиацию и заставить перехватчиков тратить ресурсы на несуществующие угрозы.

Также был инцидент с дроном с парашютом, который летал над Харьковом. Впрочем, как пояснил военный, такие аппараты - разведчики, оборудованные парашютом для безопасного приземления, а не новый вид угрозы для мирных жителей.

Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои