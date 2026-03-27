Над Харковом помітили дрон з парашутом: військовий пояснив, чи це нова загроза (відео)
У мережі поширили відео, на якому над Харковом летить дрон з розкритим парашутом. Люди почали гадати - що це і чи небезпечно.
Ситуацію у коментарі РБК-Україна пояснив командир батальйону БпС "Архангел" 114 обр ТрО майор Дмитро Киришун.
Що це за дрон
За словами військового, такі апарати - не новинка. Йдеться про розвідувальний дрон, який запускається з катапульти і обладнаний парашутом для безпечного приземлення.
"І для того, щоб сам дрон при посадці не розбився, в нього розкривається парашут, і він плавно спускається на місце посадки. Тому я вважаю, що це дрон-розвідник", - пояснив Киришун.
Такі випадки вже траплялися. Причому дрони з парашутами є і в українській армії.
"Ми ж так само користуємося. В нас в деяких ліній дронів є дрони з парашутами. Так само може він повертатися додому, і це може бути наш дрон. Тобто і в нас були вже такі випадки - це не нововведення", - зазначив майор.
Чи є загроза для людей
За оцінкою військового - ні. Парашут слугує лише для захисту самого апарата під час посадки.
"Навряд він може нести якусь загрозу для населення", - підкреслив Киришун.
