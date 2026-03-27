ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Над Харковом помітили дрон з парашутом: військовий пояснив, чи це нова загроза (відео)

17:29 27.03.2026 Пт
2 хв
Що насправді робив дрон з парашутом над Харковом
aimg Олена Чупровська
Над Харковом помітили дрон з парашутом: військовий пояснив, чи це нова загроза (відео) Фото: військовий дав просте пояснення, чи небезпечний дрон з парашутом (росЗМІ)

У мережі поширили відео, на якому над Харковом летить дрон з розкритим парашутом. Люди почали гадати - що це і чи небезпечно.

Ситуацію у коментарі РБК-Україна пояснив командир батальйону БпС "Архангел" 114 обр ТрО майор Дмитро Киришун.

Що це за дрон

За словами військового, такі апарати - не новинка. Йдеться про розвідувальний дрон, який запускається з катапульти і обладнаний парашутом для безпечного приземлення.

"І для того, щоб сам дрон при посадці не розбився, в нього розкривається парашут, і він плавно спускається на місце посадки. Тому я вважаю, що це дрон-розвідник", - пояснив Киришун.

Такі випадки вже траплялися. Причому дрони з парашутами є і в українській армії.

"Ми ж так само користуємося. В нас в деяких ліній дронів є дрони з парашутами. Так само може він повертатися додому, і це може бути наш дрон. Тобто і в нас були вже такі випадки - це не нововведення", - зазначив майор.

Чи є загроза для людей

За оцінкою військового - ні. Парашут слугує лише для захисту самого апарата під час посадки.

"Навряд він може нести якусь загрозу для населення", - підкреслив Киришун.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Росія змінює цілі для ударів. Україна ж має технології для відбиття атак, проте на заваді стає блокування фінансування.

ISW також застерігав про зміну тактики російських атак по Україні. Росія тепер б'є довше і ширше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Дрони
Новини
Аналітика
