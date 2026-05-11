Хантавірус на лайнері: що чекає на 5 українців, які опинилися на борту

Четверо українців залишаються на борту лайнера зі спалахом хантавірусу. Вони допоможуть доправити судно до Нідерландів, а потім підуть на карантин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це журналістам повідомили в МЗС.

Хто залишається і чому

Оператор судна MV Hondius підтвердив, що четверо громадян України залишаться на борту як члени екіпажу для забезпечення переходу лайнера до Нідерландів. Після прибуття їх направлять до медичного закладу на карантин.

Ще один українець летить спецрейсом

Консульські посадовці України підтримують контакт з іншим співвітчизником на борту. Він покине судно раніше - у рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

Стан здоров'я

Наразі ознак хвороби у громадян України не виявлено.

Ситуація перебуває на контролі одразу чотирьох структур: