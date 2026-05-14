Россияне штурмуют Купянск с севера, но их натиск ослабевает, - Трегубов

Российские войска не прекращают попыток наступать на Купянск с северной стороны. Однако сейчас их действия дают меньший результат, чем оккупанты сами себе обещали.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в телемарафоне сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Что происходит под Купянском

Враг пытается пробиться в город через Голубовку. Однако пока это не дает того эффекта, на который рассчитывали россияне.

"Они пытаются продавить город с севера, давить на него через Голубовку, просто теперь с меньшей эффективностью, чем они могли надеяться до этого. Ситуация в этом плане остается постоянной, просто эффективность падает", - отметил Трегубов.

По словам спикера, незначительные группы российских военных до сих пор находятся непосредственно в Купянске. Давление на город с севера продолжается.

Трегубов объяснил, почему враг продолжает перемещать войска, даже без реального результата.

"Они определили себе в обещаниях, докладах, что есть продвижение на определенном направлении, и если его даже на самом деле нет, просто пытаются его демонстрировать, хотя бы перемещением войск", - сказал он.

Такая ситуация, по словам Трегубова, характерна не только для Купянска, но и для всего Харьковского региона.

Он отметил, что российские карты и заявления часто не совпадают с реальностью на Лиманском, Купянском и Южно-Слобожанском направлениях.