Росіяни штурмували трасу на Павлоград: чим закінчилась зухвала атака

15:00 18.03.2026 Ср
2 хв
Дрони 32-ї Сталевої бригади змогли перехопити ворожу колону ще на підступах
aimg Олена Чупровська aimg Катерина Гончарова
Фото: атака на Павлоград була невдалою (Getty Images)

Українські військові відбили масований штурм окупантів на захід від Покровська - ворог намагався прорватися трасою Е-50 у бік Дніпропетровщини на мотоциклах та автомобілях.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли воїни 32-ї окремої механізованої Сталевої бригади (32 ОМБр).

Читайте також: "Валдай" у вогні: "Примари" ГУР уразили новітню РЛС росіян у Криму

Що задумав ворог

Окупанти планували прорватися трасою Е-50 (Покровськ-Павлоград) у напрямку Котлиного. Для цього вони використали 14 мотоциклів та два автомобілі "Нива".

Одночасно вздовж залізничної колії рухалася ворожа піхота - вона намагалася перетнути трасу і зайти в Гришине.

Дрони зустріли ворога першими

Плани окупантів порушили ударні дрони 32-ї Сталевої бригади - вони перехопили колону ще на підступах.

Після перших прильотів FPV штурмовики запанікували. Тих, хто вцілів після ударів по техніці, добила піхота у стрілецьких боях.

Спроба зайти в Гришине обернулася для ворога повним знищенням - жоден із нападників не вижив.

За результатами одного дня боїв знищено:

  • 26 окупантів;
  • 14 мотоциклів;
  • 2 автомобілі.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що росіяни планували масштабний штурм українських позицій на березень. Президент України Володимир Зеленський розповів, як саме ЗСУ вдалось зірвати наступ.

А Гришине уже давно в полі зору росіян. Вони намагаються взяти його під контроль, проте наші військові не дають планам ворога стати реальністю.

