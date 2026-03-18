"Валдай" у вогні: "Примари" ГУР уразили новітню РЛС росіян у Криму

13:50 18.03.2026 Ср
Чим цей комплекс важливий для окупантів?
aimg Тетяна Степанова
"Примари" ГУР уразили новітню РЛС росіян у Криму (Getty Images)

"Примари" ГУР уразили новітню радіолокаційну станцію "Валдай" російської армії у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР продовжили винищення протиповітряної оборони росіян у Криму.

Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "Валдай". Це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.

Також влучними ударами "Примар" виведено з ладу:

  • станцію постановки радіоперешкод;
  • ретранслятор для БПЛА типу "Герань/Гербера";
  • комплекс навігаційної системи "Глонас".

На додачу "Примари" вполювали на ходу два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, українська розвідка в ніч з 13 на 14 березня вивела з ладу два російські військові судна, які забезпечували доставку зброї та техніки через Керченську протоку.

Також раніше підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.

