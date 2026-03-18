"Валдай" у вогні: "Примари" ГУР уразили новітню РЛС росіян у Криму
"Примари" ГУР уразили новітню радіолокаційну станцію "Валдай" російської армії у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
Як повідомляється, впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР продовжили винищення протиповітряної оборони росіян у Криму.
Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "Валдай". Це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.
Також влучними ударами "Примар" виведено з ладу:
- станцію постановки радіоперешкод;
- ретранслятор для БПЛА типу "Герань/Гербера";
- комплекс навігаційної системи "Глонас".
На додачу "Примари" вполювали на ходу два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.
Успішні операції ГУР
Нагадаємо, українська розвідка в ніч з 13 на 14 березня вивела з ладу два російські військові судна, які забезпечували доставку зброї та техніки через Керченську протоку.
Також раніше підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.
В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.