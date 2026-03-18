Россияне штурмовали трассу на Павлоград: чем закончилась дерзкая атака
Украинские военные отбили массированный штурм оккупантов к западу от Покровска - враг пытался прорваться по трассе Е-50 в сторону Днепропетровщины на мотоциклах и автомобилях.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали воины 32-й отдельной механизированной Стальной бригады (32 ОМБр).
Что задумал враг
Оккупанты планировали прорваться по трассе Е-50 (Покровск-Павлоград) в направлении Котлино. Для этого они использовали 14 мотоциклов и два автомобиля "Нива".
Одновременно вдоль железнодорожного пути двигалась вражеская пехота - она пыталась пересечь трассу и зайти в Гришино.
Дроны встретили врага первыми
Планы оккупантов нарушили ударные дроны 32-й Стальной бригады - они перехватили колонну еще на подступах.
После первых прилетов FPV штурмовики запаниковали. Тех, кто уцелел после ударов по технике, добила пехота в стрелковых боях.
Попытка зайти в Гришино обернулась для врага полным уничтожением - ни один из нападавших не выжил.
По результатам одного дня боев уничтожено:
- 26 оккупантов;
- 14 мотоциклов;
- 2 автомобиля.
Напомним, РБК-Украина ранее писало, что россияне планировали масштабный штурм украинских позиций на март. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как именно ВСУ удалось сорвать наступление.
А Гришино уже давно в поле зрения россиян. Они пытаются взять его под контроль, однако наши военные не дают планам врага стать реальностью.