Россияне штурмовали трассу на Павлоград: чем закончилась дерзкая атака

15:00 18.03.2026 Ср
Дроны 32-й Стальной бригады смогли перехватить вражескую колонну еще на подступах
aimg Елена Чупровская aimg Катерина Гончарова
Фото: атака на Павлоград была неудачной (Getty Images)

Украинские военные отбили массированный штурм оккупантов к западу от Покровска - враг пытался прорваться по трассе Е-50 в сторону Днепропетровщины на мотоциклах и автомобилях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали воины 32-й отдельной механизированной Стальной бригады (32 ОМБр).

Что задумал враг

Оккупанты планировали прорваться по трассе Е-50 (Покровск-Павлоград) в направлении Котлино. Для этого они использовали 14 мотоциклов и два автомобиля "Нива".

Одновременно вдоль железнодорожного пути двигалась вражеская пехота - она пыталась пересечь трассу и зайти в Гришино.

Дроны встретили врага первыми

Планы оккупантов нарушили ударные дроны 32-й Стальной бригады - они перехватили колонну еще на подступах.

После первых прилетов FPV штурмовики запаниковали. Тех, кто уцелел после ударов по технике, добила пехота в стрелковых боях.

Попытка зайти в Гришино обернулась для врага полным уничтожением - ни один из нападавших не выжил.

По результатам одного дня боев уничтожено:

  • 26 оккупантов;
  • 14 мотоциклов;
  • 2 автомобиля.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что россияне планировали масштабный штурм украинских позиций на март. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как именно ВСУ удалось сорвать наступление.

А Гришино уже давно в поле зрения россиян. Они пытаются взять его под контроль, однако наши военные не дают планам врага стать реальностью.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
