ЗСУ зірвали стратегічний наступ, який росіяни готували на березень, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави подякував воїнам, які захищають позиції на фронті та знищують окупантів.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень", - наголосив президент.

За його словами, хоч ворожі штурми й тривають, їхня інтенсивність і масштаб не той, що був запланований росіянами і був обіцяний політичному керівництву РФ.

"Це важливо, тому що наша сила на фронті - це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики", - звернув увагу Зеленський.

Окремо він додав, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським сьогодні, 16 березня.

"Є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці", - сказав президент.