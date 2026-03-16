ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ зірвали стратегічний наступ, який росіяни готували на березень, - Зеленський

21:10 16.03.2026 Пн
2 хв
Росіяни хотіли провести масштабну операцію в рамках війни проти України
aimg Іван Носальський
ЗСУ зірвали стратегічний наступ, який росіяни готували на березень, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українські захисники зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Ворог готувався провести її в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави подякував воїнам, які захищають позиції на фронті та знищують окупантів.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень", - наголосив президент.

За його словами, хоч ворожі штурми й тривають, їхня інтенсивність і масштаб не той, що був запланований росіянами і був обіцяний політичному керівництву РФ.

"Це важливо, тому що наша сила на фронті - це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики", - звернув увагу Зеленський.

Окремо він додав, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським сьогодні, 16 березня.

"Є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці", - сказав президент.

Плани росіян

Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українській розвідці вдалося отримати документи з планами росіян на 2026-2027 рр.

Він зазначив, що ворог так само хоче повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Також росіяни не полишають спроб просування в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

При цьому росіяни навіть "задивляються" на Одеську область.

Президент наголосив, що нічого спільного з реальністю плани ворога не мають.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Збройні сили України Війська РФ Війна в Україні
Новини
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою