Росіяни все ще прагнуть створити буферну зону на Північно-Слобожанському напрямку, - ЗСУ

"Напрямок (Північно-Слобожанський - ред.) залишається доволі активним, попри відносне зменшення штурмових дій з боку противника. Хоча від створення заявленої ними (росіянами - ред.) буферної зони ворог не відмовляється", - розповів Невідомий.

За його словами, українські бійці зривають плани окупантів. Частина підрозділів продовжує утримувати позиції на території Росії, одночасно відбиваючи штурми на українському боці та завдаючи противнику максимальних втрат.

Основною тактикою росіян залишаються малі піші штурмові групи по два-чотири військовослужбовці, а використання техніки для штурмів на цьому напрямку трапляється рідко.

"Кожна спроба провести такі штурмові дії для покращення свого становища для ворога завершується, звісно, фіаско. Знищується як його особовий склад, так і техніка, тому противник намагається завдати якомога більшого вогневого ураження, застосовуючи усю номенклатуру озброєння, включаючи КАБи, артилерію, РСЗВ", - зазначив речник.

За його словами, за добу противник завдає на цьому напрямку в середньому до 15 ударів із застосуванням КАБів, причому один удар може включати до 30 таких бомб.

"У глибину операційної зони їх (КАБи - ред.) застосовують дедалі рідше, тобто ворог прагне завдати шкоди саме бойовим порядкам нашого угруповання. Відповідно, застосовує ударні безпілотники типу "Шахед", "Італмас", використовує хибні цілі типу "Гербера", а також дрони "Молнія" й FPV на оптоволокні ", - додав Невідомий.