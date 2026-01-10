Росіяни рвуться через річку Оскіл: Трегубов про ситуацію біля Куп'янська

Російські війська посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл поблизу Куп’янська. Попри спроби переправи через кригу, українські сили утримують ситуацію під контролем.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Віктора Трегубова, у межах самого Куп’янська річка не створює серйозної перешкоди, адже українські військові утримують обидва береги.

"В околицях Куп’янська Оскіл фактично не грає ролі - наші війська стоять по обидва боки річки", - пояснив Трегубов.

Натомість північніше міста ситуація складніша. Там російські війська використовують зимові умови, щоб намагатися форсувати водну перешкоду.

"Коли на річці з’являється крига, вони намагаються переправлятися, і, на жаль, інколи це їм вдається", - додав він.

Попри це, за словами Трегубова, загальна обстановка на північ від Куп’янська залишається відносно стабільною.