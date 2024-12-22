Росіяни розкидають пастки-їжаки на дорогах Херсона, - МВА

Російські військові вигадали новий метод, щоб завдавати ударів по цивільних українцях. Цього разу вони залучили пастки на дорогах та ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"Російські окупанти дистанційно розкидають на дорогах пастки-"їжаки". Під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою", - пояснив Мрочко.

Він закликав водіїв, що їдуть Херсонською областю, бути пильними за кермом.

"А якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса", - підкреслив він.