Россияне разбрасывают ловушки-ежи на дорогах Херсона, - МВА

Российские военные придумали новый метод, чтобы наносить удары по гражданским украинцам. На этот раз они привлекли ловушки на дорогах и ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Российские оккупанты дистанционно разбрасывают на дорогах ловушки-"ежи". Во время движения после наезда на "ежа" в машине повреждается колесо, после остановки на место прилетает дрон со взрывчаткой", - пояснил Мрочко.

Он призвал водителей, которые едут по Херсонской области, быть бдительными за рулем.

"А если вы уже наехали на металлический треугольник, старайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса", - подчеркнул он.