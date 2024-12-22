Россияне разбрасывают ловушки-ежи на дорогах Херсона, - МВА
Российские военные придумали новый метод, чтобы наносить удары по гражданским украинцам. На этот раз они привлекли ловушки на дорогах и ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
"Российские оккупанты дистанционно разбрасывают на дорогах ловушки-"ежи". Во время движения после наезда на "ежа" в машине повреждается колесо, после остановки на место прилетает дрон со взрывчаткой", - пояснил Мрочко.
Он призвал водителей, которые едут по Херсонской области, быть бдительными за рулем.
"А если вы уже наехали на металлический треугольник, старайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса", - подчеркнул он.
Усиление обстрелов Херсона
Заметим, что последние несколько дней Россия все чаще наносит масштабные обстрелы по Херсону.
Россияне начали бить из артиллерии по жилой застройке, социальной и критической инфраструктуре. Из-за этого были проблемы с электроснабжением в городе и области - без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.
Также сообщалось, что российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, их ликвидировали.
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