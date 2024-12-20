У Херсонській області десятки тисяч людей залишилися без світла після обстрілів

У Херсонській області тисячі споживачів залишилися без світла зранку 20 грудня. Причиною цього були російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, внаслідок ударів окупантів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів. Були знеструмлені споживачі у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах. "Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях", - зазначив Прокудін.