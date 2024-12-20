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Російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона та були знищені ЗСУ

П'ятниця 20 грудня 2024 07:53
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Російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона та були знищені ЗСУ Фото: Сили оборони знищили ворожі ДРГ біля Херсона (zsu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни продовжують обстріл Херсона та передмістя з тимчасово окупованих районів області. ЗСУ ліквідували ворожі диверсійно-розвідувальні групи, що проривалися в напрамку обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

За його словами, під вогнем перебувають житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед місцевих жителів.

"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими Захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці", - написав Прокудін.

Він також закликав жителів евакуюватися з міста. Зробити це можна звернувшись за телефонами "гарячої лінії" Херсонської ОВА: 0 800 101 102 або 0 800 330 951.

Масштабний обстріл Херсону

Вранці 20 грудня російські загарбники почали обстрілювати з артилерії Херсон і сусідні населені пункти. У міській військовій адміністрації повідомили про трьох постраждалих серед місцевих жителів.

Напередодні Херсонська ОВА попередила жителів Херсону й області про плани обстріляти регіон.

Днями російським військовим на місцях наказали готуватися до наступу на правий берег Херсонської області. Це викликало паніку в лавах окупантів.

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