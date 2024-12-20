Російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона та були знищені ЗСУ
Росіяни продовжують обстріл Херсона та передмістя з тимчасово окупованих районів області. ЗСУ ліквідували ворожі диверсійно-розвідувальні групи, що проривалися в напрамку обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.
За його словами, під вогнем перебувають житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед місцевих жителів.
"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими Захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці", - написав Прокудін.
Він також закликав жителів евакуюватися з міста. Зробити це можна звернувшись за телефонами "гарячої лінії" Херсонської ОВА: 0 800 101 102 або 0 800 330 951.
Масштабний обстріл Херсону
Вранці 20 грудня російські загарбники почали обстрілювати з артилерії Херсон і сусідні населені пункти. У міській військовій адміністрації повідомили про трьох постраждалих серед місцевих жителів.
Напередодні Херсонська ОВА попередила жителів Херсону й області про плани обстріляти регіон.
Днями російським військовим на місцях наказали готуватися до наступу на правий берег Херсонської області. Це викликало паніку в лавах окупантів.
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