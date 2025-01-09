Росіяни провели примусовий призов на строкову службу в окупації, - ГУР

З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року російська окупаційна влада проводила примусовий призов на строкову службу серед жителів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Протягом цього періоду на строкову службу було призвано близько 300 осіб.

Як пише ГУР, ворог примушує українців до 60 років ставати на "військовий облік". У разі відмови росіяни погрожують звільненням та подальшим обмеженням у працевлаштуванні.

"Окрім того, агресор намагається залучити місцевих жителів до служби у збройних силах Російської Федерації за контрактом. Зокрема, окупаційна адміністрація в Луганській області обіцяє 2,5 млн рублів за його укладення", - додає українська розвідка.

ГУР нагадує, що міжнародне гуманітарне право забороняє мобілізацію жителів окупованих територій до армії країни-окупанта, оскільки це є грубим порушенням прав людини.