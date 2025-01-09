За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 17 танків, - Генштаб
Фото: за добу армія РФ втратила на фронті велику кількість танків і безпілотників (Getty Images)
За останню добу з 8 на 9 січня, російські військові втратили на фронті 1430 солдатів, 86 безпілотників та 16 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 803 100 (+1430) осіб ліквідовано;
- танків - 9731 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 20 221 (+16) од.;
- артилерійських систем - 21 765 (+36) од.;
- РСЗВ - 1260 од.;
- засоби ППО - 1038 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 813 (+86) од.;
- крилатих ракет - 3014 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 33 387 (+80) од.;
- спеціальної техніки - 3686 (+5) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки Росії
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські військові мали успіх в Курській області та у двох районах Донецької області.
Також загарбники почали застосовувати для атак на ЗСУ нову модифікацію ударних дронів.
Вночі армія РФ знову атакувала Україну дронами-камікадзе.
Біля Кременчука Полтавської області було чутно звуки вибухів.
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