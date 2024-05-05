РФ готує перший призов у Запорізькій області, хоче розширити вплив, - розвідка Британії

Росія готує перший призов на окупованих територіях Запорізької області. Москва хоче розширити свій вплив на захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як нагадали у розвідці, гауляйтер окупованої частини Запорізької області підписав "указ" про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах. Це перший призов, який проведе Росії в окупації.

У Міноборони Британії вважають, що призов повинен задовольнити потребу російських військ у додаткових силах. Проте призов буде обмеженим, оскільки частина жителів виїхала з окупації. Наприклад, у Мелітополі залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них - це етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.

"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", - вважають у розвідці.

Також призов є способом перевірити, чи мають жителі окупованих територій російські паспорти і чи голосували вони на "виборах" президента РФ.