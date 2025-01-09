Россияне провели принудительный призыв на срочную службу в оккупации, - ГУР
С 1 октября до 31 декабря 2024 года российские оккупационные власти проводили принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
В течение этого периода на срочную службу было призвано около 300 человек.
Как пишет ГУР, враг заставляет украинцев до 60 лет становиться на "воинский учет". В случае отказа россияне угрожают увольнением и последующим ограничением в трудоустройстве.
"Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение", - добавляет украинская разведка.
ГУР напоминает, что международное гуманитарное право запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта, поскольку это является грубым нарушением прав человека.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны Британии предупреждало о намерениях России провести так называемый "призыв" на временно оккупированных территориях Запорожской области с целью распространения своего влияния.
Отдельно добавим, что тем временем потери врага в живой силе уже превысили 803 тысячи. Только за минувшие сутки потери террористов составили 1430 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.