Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ провалила літню кампанію: Покровськ стоїть, Часів Яр "взяли" в фантазіях Путіна, - ЗСУ

Фото: Покровськ тримається попри атаки росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росіянам не вдалося досягти суттєвих успіхів у районі Покровська, навіть попри те, що вони перекинули туди понад 100 тисяч одиниць особового складу. Те саме можна сказати й щодо Часового Яру та Торецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, на початку літньої кампанії в районі Покровська росіяни тримали там приблизно 110 тисяч одиниць особового складу загалом. Зараз ця цифра трохи зменшилася - до 100 тисяч.

"Щоб уявити масштаб цієї цифри, в більшості європейських країн такої армії просто немає… З усім тим літня компанія підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, на те, що в деяких моментах вдалося продавити українські позиції, ніякої швидкої перемоги росіян немає", - зазначив він.

За словами Трегубова, взяти Покровськ росіянам досі не вдалося. Те ж саме із Часовим Яром - "взяли" його виключно у хворих фантазіях російського диктатора Володимира Путіна, як і Торецьк.

"Триває бій, для нас це вкрай важко тримати таку велику орду. Але з усім тим ми доводимо світу, що Росія не є ані великою військовою державою, ані військовим гегемоном", - резюмував речник ОСУВ.

Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ситуація на фронті залишається напруженою. За останню добу відбулося понад 170 боєзіткнень, а українські воїни ліквідували ще 850 окупантів.

За словами президента України Володимира Зеленського, найсерйознішим напрямком на фронті зараз є Покровський, оскільки там накопичилося понад 100 тисяч російських солдатів. Також небезпечно і на Запорізькому напрямку.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), зараз російські війська готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку фронту. ЗСУ дають відсіч ворогу в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

