ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

Україна , П'ятниця 29 серпня 2025 06:20
UA EN RU
Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW Ілюстративне фото: військові ЗСУ стримують ворога по всій лінії фронту (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Російська війська готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку фронту. ЗСУ дають відсіч ворогу в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

28 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але просунутись вперед їм не вдалось. 27 та 28 серпня російські війська атакували на північний захід від міста Суми поблизу Безсалівки; на північний схід від міста Суми поблизу Варачного та Юнаківки.

Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

Російським військам вдалось просунутись на схід від Козачої Лопані (на північ від Харкова) вздовж автомагістралі E-105 Харків-Білгород. 27 та 28 серпня російські війська атакували позиції ЗСУ на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового.

Також 27 серпня російські війська продовжували наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.

Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

На Куп'янському напрямку 28 серпня російські війська продовжили наступальні операції, але не просунулися вперед.

Командир українського батальйону повідомив, що російські війська не можуть перекинути важку техніку чи мотоцикли через річку Оскіл через українські удари, і що російські війська повинні перетинати річку вночі пішки по мілководдю групами до 20 солдатів.

Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

На Луганському напрямку 27 та 28 серпня російські війська атакували поблизу Лимана та на всіх напрямках навколо нього. Російський мілблогер стверджував, що водні перешкоди заважають російським військам швидше просуватися в районі Серебрянського лісу

Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

У Донецькій області 28 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку і біля Часового Яру, але не просунулися вперед.

Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують наступ невеликими піхотними групами і намагаються використовувати невеликі склади вздовж маршруту просування для зберігання зброї та боєприпасів, але українські війська завдають ударів безпілотниками, щоб знищити групи постачання та самі склади.

Росія може спробувати нові наступальні операції на Запорізькому напрямку. Речник української бригади, яка діє на запорізькому напрямку, повідомив, що російські війська, ймовірно, готуються до великого наступу на цьому напрямку та накопичують сили, готують резерви, перегруповуються та проводять розвідку на передовій. Російські війська здебільшого рухаються в темряві невеликими вогневими групами, збільшили використання безпілотних систем та активніше завдають ударів по українських позиціях.

Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

Як повідомляло РБК-Україна, на фронті від початку доби 28 серпня відбулося 137 бойових зіткнень. Гаряче на Покровському напрямку.

Противник завдав по позиціях ЗСУ і населених пунктах один комбінований ракетно-авіаційний удар та 50 авіаційних ударів, застосувавши 33 ракети та скинувши 74 керовані авіаційні бомби, здійснив 2276 ударів дронами-камікадзе та 3619 обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ фронт
Новини
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили