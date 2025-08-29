Війська РФ намагаються прорвати фронт, ЗСУ тримають оборону: карти ISW

Російська війська готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку фронту. ЗСУ дають відсіч ворогу в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

28 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але просунутись вперед їм не вдалось. 27 та 28 серпня російські війська атакували на північний захід від міста Суми поблизу Безсалівки; на північний схід від міста Суми поблизу Варачного та Юнаківки.

Російським військам вдалось просунутись на схід від Козачої Лопані (на північ від Харкова) вздовж автомагістралі E-105 Харків-Білгород. 27 та 28 серпня російські війська атакували позиції ЗСУ на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового.

Також 27 серпня російські війська продовжували наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.

На Куп'янському напрямку 28 серпня російські війська продовжили наступальні операції, але не просунулися вперед.

Командир українського батальйону повідомив, що російські війська не можуть перекинути важку техніку чи мотоцикли через річку Оскіл через українські удари, і що російські війська повинні перетинати річку вночі пішки по мілководдю групами до 20 солдатів.

На Луганському напрямку 27 та 28 серпня російські війська атакували поблизу Лимана та на всіх напрямках навколо нього. Російський мілблогер стверджував, що водні перешкоди заважають російським військам швидше просуватися в районі Серебрянського лісу

У Донецькій області 28 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку і біля Часового Яру, але не просунулися вперед.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують наступ невеликими піхотними групами і намагаються використовувати невеликі склади вздовж маршруту просування для зберігання зброї та боєприпасів, але українські війська завдають ударів безпілотниками, щоб знищити групи постачання та самі склади.