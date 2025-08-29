Покровський напрямок найсерйозніший: Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Найсерйознішим напрямком на фронті зараз є Покровський, оскільки там накопичилося понад 100 тисяч російських солдатів. Також небезпечно і на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
Зеленський перерахував найголовніші напрямки фронту та коротко розповів про те, що там зараз відбувається:
- Покровський напрямок: тут найсерйозніша ситуація. Окупанти накопичили понад 100 тисяч одиниць живої сили та готують наступальні дії. Проте Україна про це знає та контролює ситуацію.
- Харківська область та Донецька область: українська армія проводить в цих регіонах активні дії, росіянам там дуже не просто.
- Куп'янськ: успішні пошуково-ліквідаційні дії Сил оборони. За останні дві доби ліквідовано понад 30 ДРГ російських окупантів.
- Сумський напрямок: йде витіснення ворога.
- Запорізький напрямок: без змін, але є загроза, оскільки окупанти накопичують десантні сили та набрали вже достатньо велике угруповання.
Зазначимо, за даними Генерального Штабу ЗСУ протягом минулої доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, під час яких агресор активізував ракетні й авіаційні удари. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках.
Також минулої доби російська армія втратила на фронті близько 850 одиниць живої сили. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.