Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб
Фото: ЗСУ продовжують мінусувати особовий склад та техніку противника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Російські окупанти за останню добу, з 29 на 30 серпня, втратили ще 850 окупантів. Також ЗСУ знищили 316 дронів і майже 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 081 330 (+850) осіб ліквідовано;
- танків - 11 149 (+6) од;
- бойових броньованих машин - 23 210 (+19) од;
- артилерійських систем - 32 172 (+47) од;
- РСЗВ - 1476 од;
- засоби ППО - 1213 од;
- літаків - 422 од;
- гелікоптерів - 340 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 54 691 (+316);
- крилаті ракети - 3626;
- кораблі /катери - 28 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 60 222 (+106) од;
- спеціальна техніка - 3952.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на вечір 29 серпня на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Покровському напрямках, а саме - 25 і 33.
