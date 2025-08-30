ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб

Україна, Субота 30 серпня 2025 08:30
UA EN RU
Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують мінусувати особовий склад та техніку противника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Російські окупанти за останню добу, з 29 на 30 серпня, втратили ще 850 окупантів. Також ЗСУ знищили 316 дронів і майже 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 081 330 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 11 149 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 23 210 (+19) од;
  • артилерійських систем - 32 172 (+47) од;
  • РСЗВ - 1476 од;
  • засоби ППО - 1213 од;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 54 691 (+316);
  • крилаті ракети - 3626;
  • кораблі /катери - 28 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 222 (+106) од;
  • спеціальна техніка - 3952.

Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 29 серпня на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Покровському напрямках, а саме - 25 і 33.

Детальніше про повний звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим