Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб

Російські окупанти за останню добу, з 29 на 30 серпня, втратили ще 850 окупантів. Також ЗСУ знищили 316 дронів і майже 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - близько 1 081 330 (+850) осіб ліквідовано;

танків - 11 149 (+6) од;

бойових броньованих машин - 23 210 (+19) од;

артилерійських систем - 32 172 (+47) од;

РСЗВ - 1476 од;

засоби ППО - 1213 од;

літаків - 422 од;

гелікоптерів - 340 од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 54 691 (+316);

крилаті ракети - 3626;

кораблі /катери - 28 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 60 222 (+106) од;

спеціальна техніка - 3952.