РФ провалила летнюю кампанию: Покровск стоит, Часов Яр "взяли" в фантазиях Путина, - ВСУ

Фото: Покровск держится несмотря на атаки россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россиянам не удалось достичь существенных успехов в районе Покровска, даже несмотря на то, что они перебросили туда более 100 тысяч единиц личного состава. То же самое можно сказать и по Часовому Яру и Торецку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, в начале летней кампании в районе Покровска россияне держали там примерно 110 тысяч единиц личного состава в целом. Сейчас эта цифра немного уменьшилась - до 100 тысяч.

"Чтобы представить масштаб этой цифры, в большинстве европейских стран такой армии просто нет... Со всем тем летняя компания подходит к завершению. Несмотря на очень агрессивные действия, на то, что в некоторых моментах удалось продавить украинские позиции, никакой быстрой победы россиян нет", - отметил он.

По словам Трегубова, взять Покровск россиянам до сих пор не удалось. То же самое с Часовым Яром - "взяли" его исключительно в больных фантазиях российского диктатора Владимира Путина, как и Торецк.

"Продолжается бой, для нас это крайне трудно держать такую большую орду. Но при всем при этом мы доказываем миру, что Россия не является ни большой военной державой, ни военным гегемоном", - резюмировал представитель ОСУВ.

 

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ситуация на фронте остается напряженной. За последние сутки произошло более 170 боестолкновений, а украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, самым серьезным направлением на фронте сейчас является Покровское, поскольку там накопилось более 100 тысяч российских солдат. Также опасно и на Запорожском направлении.

По данным Института изучения войны (ISW), сейчас российские войска готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении фронта. ВСУ дают отпор врагу в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

