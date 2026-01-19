Росіяни "промацують" кордон і шукають слабкі місця в обороні, - Трегубов

Найбільш активні напрямки

За словами Трегубова, наразі найбільш напруженою залишається ситуація на кількох напрямках.

"У першу чергу активним залишається Лиманський напрямок, доволі активний Куп’янський, Вовчанськ та його околиці", - зазначив він.

Спроби знайти слабкі місця в обороні

Речник УОС повідомив, що російські війська намагаються "промацувати" український кордон по всій його довжині.

Зокрема, фіксуються спроби знайти слабкі місця в обороні як у Сумській області, так і на Харківщині.

"Росіяни активно намагаються промацувати кордон по всій його довжині, є спроби шукати слабкі місця в українській обороні вздовж кордону", - наголосив Трегубов.

Спроби прориву на нових ділянках

Також, за його словами, ворог намагається заходити на напрямках, які раніше не були настільки активними.

Йдеться, зокрема, про район Дегтярного на північ від Харкова.



Постійний тиск і авіаудари

Російські війська продовжують чинити постійний тиск уздовж усієї лінії оборони та активно застосовують дистанційні засоби ураження.

Окупанти завдають ударів по Харкову та прикордонних населених пунктах, застосовуючи керовані авіабомби.

"Харків, по якому прилітає досить системно, а також активно кидають КАБи по прикордонних населених пунктах і районах розташування", - підкреслив речник УОС.