Росіяни "промацують" кордон і шукають слабкі місця в обороні, - Трегубов

Російські війська активізували бойові дії вздовж лінії державного кордону в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил, намагаючись виявити слабкі місця в українській обороні та посилюючи удари авіацією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За словами Трегубова, наразі найбільш напруженою залишається ситуація на кількох напрямках.
"У першу чергу активним залишається Лиманський напрямок, доволі активний Куп’янський, Вовчанськ та його околиці", - зазначив він.
Речник УОС повідомив, що російські війська намагаються "промацувати" український кордон по всій його довжині.
Зокрема, фіксуються спроби знайти слабкі місця в обороні як у Сумській області, так і на Харківщині.
"Росіяни активно намагаються промацувати кордон по всій його довжині, є спроби шукати слабкі місця в українській обороні вздовж кордону", - наголосив Трегубов.
Також, за його словами, ворог намагається заходити на напрямках, які раніше не були настільки активними.
Йдеться, зокрема, про район Дегтярного на північ від Харкова.
Російські війська продовжують чинити постійний тиск уздовж усієї лінії оборони та активно застосовують дистанційні засоби ураження.
Окупанти завдають ударів по Харкову та прикордонних населених пунктах, застосовуючи керовані авіабомби.
"Харків, по якому прилітає досить системно, а також активно кидають КАБи по прикордонних населених пунктах і районах розташування", - підкреслив речник УОС.
18 грудня російські війська перетнули державний кордон поблизу села Грабовське на Сумщині та примусово вивезли до РФ близько 50 місцевих мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації вглиб України.
За інформацією ЗСУ, окупанти змогли закріпитися в Грабовському - нині там перебуває приблизно сотня російських військових, зокрема контрактники мотострілецької бригади. Спроби просунутися далі в область і перевірити інші ділянки кордону виявилися для ворога безрезультатними, після чого він зосередився на облаштуванні позицій у захопленому населеному пункті.
Як повідомив начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, російські підрозділи продовжують укріплюватися та дистанційно мінувати підступи до Грабовського, намагаючись унеможливити контратаки ЗСУ.
Водночас у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" наголосили, що село Андріївка на Сумщині залишається під повним контролем Сил оборони України, а повідомлення про його нібито захоплення не відповідають дійсності