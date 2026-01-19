RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне "прощупывают" границу и ищут слабые места в обороне, - Трегубов

Иллюстративное фото: россияне ищут слабые места в обороне границы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска активизировали боевые действия вдоль линии государственной границы в зоне ответственности Группировки объединенных сил, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне и усиливая удары авиацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Наиболее активные направления

По словам Трегубова, сейчас наиболее напряженной остается ситуация на нескольких направлениях.

"В первую очередь активным остается Лиманское направление, довольно активное Купянское, Волчанск и его окрестности", - отметил он.

Попытки найти слабые места в обороне

Представитель УОС сообщил, что российские войска пытаются "прощупывать" украинскую границу по всей ее длине.

В частности, фиксируются попытки найти слабые места в обороне как в Сумской области, так и в Харьковской области.

"Россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине, есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы", - подчеркнул Трегубов.

Попытки прорыва на новых участках

Также, по его словам, враг пытается заходить на направлениях, которые ранее не были столь активными.

Речь идет, в частности, о районе Дегтярного к северу от Харькова.

Постоянное давление и авиаудары

Российские войска продолжают оказывать постоянное давление вдоль всей линии обороны и активно применяют дистанционные средства поражения.

Оккупанты наносят удары по Харькову и приграничным населенным пунктам, применяя управляемые авиабомбы.

"Харьков, по которому прилетает достаточно системно, а также активно бросают КАБы по приграничным населенным пунктам и районам расположения", - подчеркнул спикер УОС.

 

Ситуация в Сумской области

18 декабря российские войска пересекли государственную границу вблизи села Грабовское на Сумщине и принудительно вывезли в РФ около 50 местных жителей, которые ранее отказывались от эвакуации вглубь Украины.

По информации ВСУ, оккупанты смогли закрепиться в Грабовском - сейчас там находится около сотни российских военных, в том числе контрактники мотострелковой бригады. Попытки продвинуться дальше в область и проверить другие участки границы оказались для врага безрезультатными, после чего он сосредоточился на обустройстве позиций в захваченном населенном пункте.

Как сообщил начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские подразделения продолжают укрепляться и дистанционно минировать подступы к Грабовскому, пытаясь исключить контратаки ВСУ.

В то же время в Центре коммуникаций группировки войск "Курск" отметили, что село Андреевка на Сумщине остается под полным контролем Сил обороны Украины, а сообщения о его якобы захвате не соответствуют действительности

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГраница с УкраинойГраница с РФ