Россияне "прощупывают" границу и ищут слабые места в обороне, - Трегубов

Российские войска активизировали боевые действия вдоль линии государственной границы в зоне ответственности Группировки объединенных сил, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне и усиливая удары авиацией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По словам Трегубова, сейчас наиболее напряженной остается ситуация на нескольких направлениях.
"В первую очередь активным остается Лиманское направление, довольно активное Купянское, Волчанск и его окрестности", - отметил он.
Представитель УОС сообщил, что российские войска пытаются "прощупывать" украинскую границу по всей ее длине.
В частности, фиксируются попытки найти слабые места в обороне как в Сумской области, так и в Харьковской области.
"Россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине, есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы", - подчеркнул Трегубов.
Также, по его словам, враг пытается заходить на направлениях, которые ранее не были столь активными.
Речь идет, в частности, о районе Дегтярного к северу от Харькова.
Российские войска продолжают оказывать постоянное давление вдоль всей линии обороны и активно применяют дистанционные средства поражения.
Оккупанты наносят удары по Харькову и приграничным населенным пунктам, применяя управляемые авиабомбы.
"Харьков, по которому прилетает достаточно системно, а также активно бросают КАБы по приграничным населенным пунктам и районам расположения", - подчеркнул спикер УОС.
18 декабря российские войска пересекли государственную границу вблизи села Грабовское на Сумщине и принудительно вывезли в РФ около 50 местных жителей, которые ранее отказывались от эвакуации вглубь Украины.
По информации ВСУ, оккупанты смогли закрепиться в Грабовском - сейчас там находится около сотни российских военных, в том числе контрактники мотострелковой бригады. Попытки продвинуться дальше в область и проверить другие участки границы оказались для врага безрезультатными, после чего он сосредоточился на обустройстве позиций в захваченном населенном пункте.
Как сообщил начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские подразделения продолжают укрепляться и дистанционно минировать подступы к Грабовскому, пытаясь исключить контратаки ВСУ.
В то же время в Центре коммуникаций группировки войск "Курск" отметили, что село Андреевка на Сумщине остается под полным контролем Сил обороны Украины, а сообщения о его якобы захвате не соответствуют действительности