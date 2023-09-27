Росіяни продовжують розганяти відео із "живим" командувачем Чорноморського флоту

Російські пропагандисти оприлюднили нові відео із командувачем Чорноморського флоту Росії віце-адміралом Віктором Соколовим на тлі повідомлень про його ліквідацію. Буцімто він "провів нагородження спортсменів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні відео в мережі.

Проросійські Телеграм-канали сьогодні поширили два відео із Соколовим. На першому він буцімто на нагородженні футбольної команди, яка перемогла в армійському чемпіонаті.

І хоч дата зйомки невідома, але сам чемпіонат, як звернули увагу в ЗМІ, завершився ще 18 вересня. А значить за чотири дні до того, як у штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі прилетіли ракети (22 вересня).

При цьому на другому відео Соколов шаблонно щось розповідає про "успіхи флоту", при цьому без прив'язки до будь-яких дат, які допомогли б ідентифікувати час знімання ролика.

"Чорноморський флот впевнено та успішно виконує завдання, які перед ним поставило командування. Ви знаєте, що практично не сходять з екрана центрального телебачення подвиги наших морських піхотинців", - заявив адмірал буцімто під час відвідин Будинку офіцерів.

Що відомо про можливу ліквідацію командувача Чорноморського флоту?

Нагадаємо, що 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

За даними ССО, тоді загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення. Як зазначали у ЗМІ, Росія вперше за понад 100 років втратила командувача флоту.

Водночас вчора російське Міноборони показало відео із буцімто "живим" адміралом. Він нібито брав участь у засіданні колегії.

Після чого в ССО України заявили, що уточнюють інформацію про загибель командувача Чорноморського флоту РФ.

Своєю чергою Міністр оборони України Рустем Умєров не підтверджує та не спростовує смерть командувача Соколова. Тим часом у Білому домі теж відповіли, що наразі не можуть підтвердити інформацію про загибель російського адмірала.

Тим часом партизану руху "Атеш" дізналися, що росіяни навмисне поширюють чутки про атаку на штаб Чорноморського флоту, що може стати свідченням того, що Соколова ліквідовано або сильно поранено.

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