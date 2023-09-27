Росіяни поширюють чутки про атаку на штаб Чорноморського флоту, - "Атеш"

У Кремлі дали розпорядження поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов вступив у змову із Силами оборони України для знищення свого штабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

За даними агента "Атеш" із Севастопольської окупаційної адміністрації, було проведено нараду адміністрації із силовими відомствами з питань інформаційної політики.

Призначений Москвою очільник Севастополя Михайло Развожаєв довів розпорядження Кремля про необхідність поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту Соколов вступив у змову із Силами оборони України для знищення свого штабу.

За версією джерел, це робилося для приховання факту крадіжки адміралом Соколовим та його заступником із продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка. Тому жодних втрат у результаті удару не може бути. Також ставився акцент на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових.

Зазначається, що такі дії окупантів є додатковим доказом того, що командувача Соколова утилізовано або сильно поранено. Також сумніви викликає віртуальна поява Соколова на нараді із Шойгу. Багато людей засумнівалися, що відео транслювався актуальний адмірал Соколов, а не його старий запис.

За даними агентів "Атеш", після удару по штабу було не менше 25 машин швидкої допомоги, які виносили мішки з тілами. Свідками цього стало безліч севастопольців, тож реальний стан справ їм не вдасться приховати.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ 25 вересня уточнили втрати російських загарбників внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, і зазначили, що тоді загинули 34 офіцери противника, серед них командувач ЧФ РФ Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.

Наступного дня, 26 вересня, у Міноборони Росії показали кадри, на яких помітно, що командувач Чорноморського флоту нібито бере участь у засіданні колегії

Після цього в ССО у новій заяві повідомили, що все ще уточнюють дані щодо командувача Чорноморського флоту.