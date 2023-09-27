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Россияне продолжают разгонять видео с "живым" командующим Черноморским флотом

Среда 27 сентября 2023 11:59
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Россияне продолжают разгонять видео с "живым" командующим Черноморским флотом Фото: Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Российские пропагандисты обнародовали новые видео с командующим Черноморским флотом России вице-адмиралом Виктором Соколовым на фоне сообщений о его ликвидации. Якобы он "провел награждение спортсменов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие видео в сети.

Пророссийские Телеграм-каналы сегодня распространили два видео с Соколовым. На первом он якобы награжден футбольной командой, победившей в армейском чемпионате.

И хотя дата съемки не известна, но сам чемпионат, как обратили внимание в СМИ, завершился еще 18 сентября. А значит, за четыре дня до того, как в штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе прилетели ракеты (22 сентября).

При этом на втором видео Соколов шаблонно что-то рассказывает об "успехах флота", при этом без привязки к любым датам, которые помогли бы идентифицировать время съемки ролика.

"Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, которые перед ним поставило командование. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", - заявил адмирал якобы во время посещения Дома офицеров.

Что известно о возможной ликвидации командующего Черноморским флотом?

Напомним, что 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения. Как отмечали в СМИ, Россия впервые за более чем 100 лет потеряла командующего флотом.

В то же время вчера российское Минобороны показало видео с якобы "живым" адмиралом. Он участвовал в заседании коллегии.

После чего в ССО Украины заявили, что уточняют информацию о гибели командующего Черноморским флотом РФ.

В свою очередь Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтверждает и не опровергает смерть командующего Соколова. Между тем, в Белом доме тоже ответили, что пока не могут подтвердить информацию о гибели российского адмирала.

Тем временем партизаны движения "Атеш" узнали, что россияне намеренно распространяют слухи об атаке на штаб Черноморского флота, что может стать свидетельством того, что Соколов ликвидирован или сильно ранен.

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