Росіяни продовжуть готувати "Захід-2025": в ДПСУ сказали, чи є загроза

Росія та Білорусь продовжують готувати проведення так званих військових навчань "Захід-2025" на території російського сателіта. Проте станом на сьогодні немає ознак небезпеки нового російського вторгнення з Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
За словами Демченка, ситуація на кордоні поки що спокійна. Станом на сьогодні немає ознак формування угруповань біля українського кордону, які можна було б вважати наступальними.
Водночас речник ДПСУ додав, що під час навчань "Захід-2025" не тільки російські війська будуть перекидатися до Білорусі. Цікаво, що білоруські війська будуть перекидатися на територію Росії.
Зазначимо, за офіційними даними, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.
Кремль та Мінськ стверджують, що навчання мають виключно оборонний характер та не несуть загрози. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.
Детальніше про те, чи є загроза для України від навчань РФ і Білорусі "Захід-2025" та що кажуть у РНБО - читайте у матеріалі РБК-Україна.