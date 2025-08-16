Россияне продолжают готовить "Запад-2025": в ГПСУ сказали, есть ли угроза

По словам Демченко, ситуация на границе пока спокойная. По состоянию на сегодня нет признаков формирования группировок у украинской границы, которые можно было бы считать наступательными.

В то же время представитель ГПСУ добавил, что во время учений "Запад-2025" не только российские войска будут перебрасываться в Беларусь. Интересно, что белорусские войска будут перебрасываться на территорию России.