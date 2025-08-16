Россияне продолжают готовить "Запад-2025": в ГПСУ сказали, есть ли угроза

Россия и Беларусь продолжают готовить проведение так называемых военных учений "Запад-2025" на территории российского сателлита. Однако по состоянию на сегодня нет признаков опасности нового российского вторжения из Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По словам Демченко, ситуация на границе пока спокойная. По состоянию на сегодня нет признаков формирования группировок у украинской границы, которые можно было бы считать наступательными.
В то же время представитель ГПСУ добавил, что во время учений "Запад-2025" не только российские войска будут перебрасываться в Беларусь. Интересно, что белорусские войска будут перебрасываться на территорию России.
Отметим, по официальным данным, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.
Кремль и Минск утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы. В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.
Подробнее о том, есть ли угроза для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и что говорят в СНБО - читайте в материале РБК-Украина.