Россияне прицельно атаковали автомобиль в Сумской области: погиб мужчина

Сумская область, Суббота 27 сентября 2025 14:57
Россияне прицельно атаковали автомобиль в Сумской области: погиб мужчина Фото: РФ атаковала автомобиль в Сумской области (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в субботу, 27 сентября, атаковала гражданское авто в Сумской области. В результате циничного удара погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

Как отмечается, враг атаковал гражданский автомобиль в селе Зноб-Новгородской общины. Российский беспилотник попал прямо в лобовое стекло автомобиля.

"К сожалению, в результате попадания погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным", - сообщил Григоров.

Еще один мужчина ранен в результате вражеской атаки, его доставили в больницу.

Обстрел Украины

В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину, запустив 115 дронов, среди которых 70 были типа "Шахед". Подразделения ПВО сумели сбить 97 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 17 ударных дронов в шести различных локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА в двух местах.

Во время атаки враг ударил по Запорожью, где был разрушен супермаркет АТБ. Также оккупанты атаковали сегодня Винницкую область. В Одесской области вражеские дроны повредили объекты железнодорожной инфраструктуры.

Как известно, захватчики цинично атаковали бригаду газовиков в Сумской области.

