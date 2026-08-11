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Росіяни "прикрили" нафтобазу у Феодосії антидроновими сітками, але марно (фото)

16:16 11.08.2026 Вт
2 хв
Окупанти у Криму панічно бояться атак українських безпілотників
aimg Олена Бджола
Фото: нафтоналивний термінал у Феодосії, накритий антидроновими сітками (t.me/Crimeanwind)

В окупованій Феодосії намагаються хоч якось захистити нафтобазу. Проте ЗСУ успішно атакували цей об'єкт близько 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Крымский ветер".

Росіяни марно захищають нафтобазу

Нафтобаза у Феодосії прикрита антидроновими сітками, що не дуже допомагає, йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на нафтобазі залишилося всього кілька резервуарів, які ще не пошкоджені.

Фото: нафтоналивний термінал у Феодосії, накритий антидроновими сітками (t.me/Crimeanwind)

До слова, морський нафтоналивний термінал у Феодосії горів вже багато разів, востаннє - 18 липня.

У Телеграм-каналі додали, що збилися з рахунку: скільки ж разів горіла нафтобаза - 9 чи 10.

Удари по нафтобазі у Феодосії

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 23 квітня в окупованій Феодосії прогриміла серія потужних вибухів. Відомо, що удари припали на нафтобазу.

Також повідомлялося, що у квітні нафтобаза АТ "Морський нафтовий термінал", що розташована у тимчасово окупованій Феодосії, спалахнула в результаті нічної атаки.

За словами очевидців, у Феодосії на нафтобазі горіли два резервуари: один більший і один менший, загалом пожежу видно на відстані у кілька кілометрів.

Ще відомо, що на території "Морського нафтового термінала" в окупованій Феодосії триває масштабна пожежа щонайменше двох резервуарів після успішної атаки українських дронів.

А у жовтні 2025 року у Феодосії дві доби горів нафтоналивний комплекс після удару безпілотників. Найпотужніша пожежа спостерігалася в північно-східній частині нафтобази.

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