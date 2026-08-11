Росіяни "прикрили" нафтобазу у Феодосії антидроновими сітками, але марно (фото)

В окупованій Феодосії намагаються хоч якось захистити нафтобазу. Проте ЗСУ успішно атакували цей об'єкт близько 10 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Крымский ветер".
Нафтобаза у Феодосії прикрита антидроновими сітками, що не дуже допомагає, йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що на нафтобазі залишилося всього кілька резервуарів, які ще не пошкоджені.
До слова, морський нафтоналивний термінал у Феодосії горів вже багато разів, востаннє - 18 липня.
У Телеграм-каналі додали, що збилися з рахунку: скільки ж разів горіла нафтобаза - 9 чи 10.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 23 квітня в окупованій Феодосії прогриміла серія потужних вибухів. Відомо, що удари припали на нафтобазу.
Також повідомлялося, що у квітні нафтобаза АТ "Морський нафтовий термінал", що розташована у тимчасово окупованій Феодосії, спалахнула в результаті нічної атаки.
За словами очевидців, у Феодосії на нафтобазі горіли два резервуари: один більший і один менший, загалом пожежу видно на відстані у кілька кілометрів.
Ще відомо, що на території "Морського нафтового термінала" в окупованій Феодосії триває масштабна пожежа щонайменше двох резервуарів після успішної атаки українських дронів.
А у жовтні 2025 року у Феодосії дві доби горів нафтоналивний комплекс після удару безпілотників. Найпотужніша пожежа спостерігалася в північно-східній частині нафтобази.