Россияне "прикрыли" нефтебазу в Феодосии антидроновыми сетками, но тщетно (фото)

Россияне тщетно защищают нефтебазу

Нефтебаза в Феодосии прикрыта антидроновыми сетками, что не очень помогает, говорится в сообщении.

Уточняется, что на нефтебазе осталось всего несколько еще не поврежденных резервуаров.

Фото: нефтеналивной терминал в Феодосии, покрытый антидроновыми сетками (t.me/Crimeanwind)

К слову, морской нефтеналивной терминал в Феодосии горел уже много раз, в последний раз - 18 июля.

В Телеграмм-канале добавили, что сбились со счета, сколько раз горела нефтебаза - 9 или 10.

Удары по нефтебазе в Феодосии

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 23 апреля в оккупированной Феодосии прогремела серия мощных взрывов. Известно, что удары пришлись на нефтебазу.

Также сообщалось, что в апреле нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал", расположенная во временно оккупированной Феодосии, вспыхнула в результате ночной атаки.

По словам очевидцев, в Феодосии на нефтебазе горели два резервуара: один больше и один меньше, в целом пожар виден на расстоянии в несколько километров.

Еще известно, что на территории "Морского нефтяного терминала" в Феодосии продолжается масштабный пожар по меньшей мере двух резервуаров после успешной атаки украинских дронов.