Росіяни "прикрили" нафтобазу у Феодосії антидроновими сітками, але марно (фото)

В окупованій Феодосії намагаються хоч якось захистити нафтобазу. Проте ЗСУ успішно атакували цей об'єкт близько 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Крымский ветер".

Росіяни марно захищають нафтобазу

Нафтобаза у Феодосії прикрита антидроновими сітками, що не дуже допомагає, йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на нафтобазі залишилося всього кілька резервуарів, які ще не пошкоджені.

Фото: нафтоналивний термінал у Феодосії, накритий антидроновими сітками (t.me/Crimeanwind)

До слова, морський нафтоналивний термінал у Феодосії горів вже багато разів, востаннє - 18 липня.

У Телеграм-каналі додали, що збилися з рахунку: скільки ж разів горіла нафтобаза - 9 чи 10.

Удари по нафтобазі у Феодосії

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 23 квітня в окупованій Феодосії прогриміла серія потужних вибухів. Відомо, що удари припали на нафтобазу.

Також повідомлялося, що у квітні нафтобаза АТ "Морський нафтовий термінал", що розташована у тимчасово окупованій Феодосії, спалахнула в результаті нічної атаки.

За словами очевидців, у Феодосії на нафтобазі горіли два резервуари: один більший і один менший, загалом пожежу видно на відстані у кілька кілометрів.

Ще відомо, що на території "Морського нафтового термінала" в окупованій Феодосії триває масштабна пожежа щонайменше двох резервуарів після успішної атаки українських дронів.