ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне "прикрыли" нефтебазу в Феодосии антидроновыми сетками, но тщетно (фото)

16:16 11.08.2026 Вт
2 мин
Оккупанты в Крыму панически боятся атак украинских беспилотников
aimg Елена Бджола
Россияне "прикрыли" нефтебазу в Феодосии антидроновыми сетками, но тщетно (фото) Фото: нефтеналивной терминал в Феодосии, накрытый антидроновыми сетками (t.me/Crimeanwind)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В оккупированной Феодосии пытаются хоть как-то защитить нефтебазу. Однако ВСУ успешно атаковали этот объект около 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Крымский ветер".

Россияне тщетно защищают нефтебазу

Нефтебаза в Феодосии прикрыта антидроновыми сетками, что не очень помогает, говорится в сообщении.

Уточняется, что на нефтебазе осталось всего несколько еще не поврежденных резервуаров.

Фото: нефтеналивной терминал в Феодосии, покрытый антидроновыми сетками (t.me/Crimeanwind)

К слову, морской нефтеналивной терминал в Феодосии горел уже много раз, в последний раз - 18 июля.

В Телеграмм-канале добавили, что сбились со счета, сколько раз горела нефтебаза - 9 или 10.

Удары по нефтебазе в Феодосии

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 23 апреля в оккупированной Феодосии прогремела серия мощных взрывов. Известно, что удары пришлись на нефтебазу.

Также сообщалось, что в апреле нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал", расположенная во временно оккупированной Феодосии, вспыхнула в результате ночной атаки.

По словам очевидцев, в Феодосии на нефтебазе горели два резервуара: один больше и один меньше, в целом пожар виден на расстоянии в несколько километров.

Еще известно, что на территории "Морского нефтяного терминала" в Феодосии продолжается масштабный пожар по меньшей мере двух резервуаров после успешной атаки украинских дронов.

А в октябре 2025 года в Феодосии двое суток горел нефтеналивной комплекс после удара беспилотников. Самый мощный пожар наблюдался в северо-восточной части нефтебазы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Крым Дрони
Новости
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном