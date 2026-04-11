Росіяни поскаржились на вибухи в Твері: ЗМІ пишуть про влучання в районі нафтобази

У російській Твері місцеві жителі повідомили про серію вибухів в ніч на 11 квітня. У соцмережах оприлюднили відео, на яких зафіксовано спалахи над містом.

"Місцеві жителі повідомляли щонайменше про три вибухи над містом цієї ночі", - йдеться в повідомленні. Згідно з попереднім OSINT-аналізом оприлюднених кадрів очевидців, джерело світіння, ймовірно, знаходиться в районі нафтобази "Твернефтепродукт", яка є дочірнім підприємством компанії "Сургутнефтегаз". На момент публікації матеріалу російська влада не надавала жодних офіційних коментарів щодо повідомлень про вибухи або можливі наслідки інциденту. Де ще було гучно в РФ Уночі в низці регіонів Росії пролунали вибухи - повідомлення також надходили з Краснодарського краю. За даними моніторингових російських каналів, основний удар припав на лінійно-виробничо-диспетчерську станцію "Кримська", яка входить до системи "Транснефті".