Працювали авіація та ракетні війська: як ППО відбила нічну атаку росіян

08:24 11.04.2026 Сб
Скільки ворожих цілей вдалось збити силам ППО?
aimg Костянтин Широкун
Працювали авіація та ракетні війська: як ППО відбила нічну атаку росіян Фото: сили ППО збили понад 100 дронів (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 11 квітня противник атакував 160 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Працювали авіація та ракетні війська: як ППО відбила нічну атаку росіян

Удари РФ по Україні у ніч на 11 квітня

Росіяни вночі 11 квітня двічі атакували житлові будинки у Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу багато будинків, дитсадок, і понад десяток людей постраждали.

Окрім того, цієї ночі окупанти РФ знову здійснили атаку на Одесу, в результаті чого загинуло двоє мешканців міста, а ще двоє зазнали поранень. Також є масштабні пошкодження міських та приватних приміщень.

Окрім того, вночі росіяни атакувала Полтавщину. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні. На жаль, одна людина загинула.

Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
