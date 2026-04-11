Россияне пожаловались на взрывы в Твери: СМИ пишут о попаданиях в районе нефтебазы
В российской Твери местные жители сообщили о серии взрывов в ночь на 11 апреля. В соцсетях обнародовали видео, на которых зафиксированы вспышки над городом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.
"Местные жители сообщали по меньшей мере о трех взрывах над городом этой ночью", - говорится в сообщении.
Согласно предварительному OSINT-анализу обнародованных кадров очевидцев, источник свечения, вероятно, находится в районе нефтебазы "Тверьнефтепродукт", которая является дочерним предприятием компании "Сургутнефтегаз".
На момент публикации материала российские власти не предоставляли никаких официальных комментариев относительно сообщений о взрывах или возможных последствиях инцидента.
Где еще было громко в РФ
Ночью в ряде регионов России прогремели взрывы - сообщения также поступали из Краснодарского края. По данным мониторинговых российских каналов, основной удар пришелся на линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая входит в систему "Транснефти".
Также сообщается о поражении объектов в Геленджике и Крымском районе. Очевидцы заявляли о работе ПВО, однако в сети появились видео с многочисленными вспышками в небе.