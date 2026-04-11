Россияне пожаловались на взрывы в Твери: СМИ пишут о попаданиях в районе нефтебазы

10:20 11.04.2026 Сб
1 мин
OSINT-аналитики уже определили вероятную цель, но подтвердят ли это официальные отчеты?
aimg Мария Науменко
Россияне пожаловались на взрывы в Твери: СМИ пишут о попаданиях в районе нефтебазы Иллюстративное фото (t_me_GUmchs62)

В российской Твери местные жители сообщили о серии взрывов в ночь на 11 апреля. В соцсетях обнародовали видео, на которых зафиксированы вспышки над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Читайте также: Работали авиация и ракетные войска: как ПВО отразила ночную атаку россиян

"Местные жители сообщали по меньшей мере о трех взрывах над городом этой ночью", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному OSINT-анализу обнародованных кадров очевидцев, источник свечения, вероятно, находится в районе нефтебазы "Тверьнефтепродукт", которая является дочерним предприятием компании "Сургутнефтегаз".

На момент публикации материала российские власти не предоставляли никаких официальных комментариев относительно сообщений о взрывах или возможных последствиях инцидента.

Где еще было громко в РФ

Ночью в ряде регионов России прогремели взрывы - сообщения также поступали из Краснодарского края. По данным мониторинговых российских каналов, основной удар пришелся на линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая входит в систему "Транснефти".

Также сообщается о поражении объектов в Геленджике и Крымском районе. Очевидцы заявляли о работе ПВО, однако в сети появились видео с многочисленными вспышками в небе.

Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
