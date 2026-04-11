Россияне пожаловались на взрывы в Твери: СМИ пишут о попаданиях в районе нефтебазы

В российской Твери местные жители сообщили о серии взрывов в ночь на 11 апреля. В соцсетях обнародовали видео, на которых зафиксированы вспышки над городом.

"Местные жители сообщали по меньшей мере о трех взрывах над городом этой ночью", - говорится в сообщении. Согласно предварительному OSINT-анализу обнародованных кадров очевидцев, источник свечения, вероятно, находится в районе нефтебазы "Тверьнефтепродукт", которая является дочерним предприятием компании "Сургутнефтегаз". На момент публикации материала российские власти не предоставляли никаких официальных комментариев относительно сообщений о взрывах или возможных последствиях инцидента. Где еще было громко в РФ Ночью в ряде регионов России прогремели взрывы - сообщения также поступали из Краснодарского края. По данным мониторинговых российских каналов, основной удар пришелся на линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая входит в систему "Транснефти".