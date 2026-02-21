Росіяни посилили тиск у районах Родинського та Гришиного на Донеччині, - УВ "Схід"
Російські військові посилили тиск у районах населених пунктів Родинське та Гришине Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угруповання військ "Схід".
Як зазначили військові, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
"Ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення "кілзони" та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується", - йдеться у повідомленні.
В цілому за добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій військ РФ у районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Новомиколаївки та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.
deepstatemap.live
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знищили 96 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, п’ять квадроциклів, дві артилерійські системи, два укриття особового складу, також уразили одну бойову броньовану машину, 11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу ворога.
Також армія РФ активізувала зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилили тиск з боку Котлиного та Родинського.
Підрозділи Сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування російських військ.
Сили оборони здійснюються пошуково ударні-дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.
Також тривають пошуково-ударні дії українських підрозділів в Мирнограді та його околицях.
Росіяни продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує їх людський ресурс.
Ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що РФ підтягує резерви до району Покровська та намагається прориватися малими штурмовими групами.
Так, російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ, знищивши частину бронетехніки та живої сили противника, хоча бої на ділянці тривали.
За словами військових, ворог вдається до "єдиної робочої тактики". Ще стало відомо про посилення штурмів у Мирнограді.
Також повідомлялось, що ЗСУ зупинили масштабну спробу прориву мобільних груп ворога. Результатом запеклих боїв упродовж двох діб став повний розгром противника.
За інформацією 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, російські війська активізували спроби охоплення Покровська та Мирнограда так званими "клешнями".
Зокрема, противник посилив тиск із напрямків Котлиного та Родинського.