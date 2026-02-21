ua en ru
Россияне усилили давление в районах Родинского и Гришино в Донецкой области, - УВ "Восток"

Донецкая область, Суббота 21 февраля 2026 15:20
Россияне усилили давление в районах Родинского и Гришино в Донецкой области, - УВ "Восток" Фото: россияне усилили давление в районах Родинского и Гришино в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские военные усилили давление в районах населенных пунктов Родинское и Гришино Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки войск "Восток".

Читайте также: Силы обороны перешли в контратаку на одном из направлений фронта, - военные

Как отметили военные, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"Враг активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения "килзоны" и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается", - говорится в сообщении.

В целом за сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий войск РФ в районах Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Муравки, Новониколаевки и в сторону Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки, Новопавловки.

Россияне усилили давление в районах Родинского и Гришино в Донецкой области, - УВ &quot;Восток&quot;

deepstatemap.live

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, пять квадроциклов, две артиллерийские системы, два укрытия личного состава, также поразили одну боевую бронированную машину, 11 единиц автомобильного транспорта, две артиллерийские системы и 70 укрытий личного состава врага.

Также армия РФ активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усилили давление со стороны Котлино и Родинского.

Подразделения Сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения российских войск.

Силы обороны осуществляются поисково-ударные-действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.

Также продолжаются поисково-ударные действия украинских подразделений в Мирнограде и его окрестностях.

Россияне продолжают применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает их человеческий ресурс.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ подтягивает резервы в район Покровска и пытается прорываться малыми штурмовыми группами.

Так, российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление, уничтожив часть бронетехники и живой силы противника, хотя бои на участке продолжались.

По словам военных, враг прибегает к "единой рабочей тактике". Еще стало известно об усилении штурмов в Мирнограде.

Также сообщалось, что ВСУ остановили масштабную попытку прорыва мобильных групп врага. Результатом ожесточенных боев в течение двух суток стал полный разгром противника.

По информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, российские войска активизировали попытки охвата Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

В частности, противник усилил давление с направлений Котлино и Родинского.

Донецкая область Вооруженные силы Украины Война в Украине
