ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни посилили штурми біля Гуляйполя: у Силах оборони розкрили мету окупантів

Середа 26 листопада 2025 12:29
UA EN RU
Росіяни посилили штурми біля Гуляйполя: у Силах оборони розкрили мету окупантів Фото ілюстративне: росіяни посилили штурми біля Гуляйполя (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські окупанти збільшили штурмові атаки біля Гуляйполя у Запорізькій області. Ворог намагається захопити населені пункти та перерізати важливий логістичний шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За словами речника, навколо Гуляйполя "дуже небезпечна ситуація. Росіяни постійно збільшують кількість штурмових дій".

Він зазначив, що противник активізувався у десятикілометровій зоні до Гуляйполя і намагається просунутися до населеного пункту Затишшя, який розташований ближче до лінії фронту.

"За минулу добу також там були бойові зіткнення. Не лише до Гуляйполя ворог намагається підступити, а ще й перерізати логістичний шлях, який йде з Дніпропетровської області до Гуляйполя, з півночі на південь біля населеного пункту Варварівка", - повідомив Волошин.

За його словами, ситуація у районі Варварівки залишається складною. Ворог намагається прорватися до населеного пункту, проте бої поки що точаться у лісосмугах поблизу.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області.

Крім того, ворог просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського у Пологівському районі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російським окупантам під час наступу в Запорізькій області вдалося захопити три населені пункти. Ще за два села тривають важкі бої.

Також була інформація, що російські війська перерізали один із ключових логістичних маршрутів, який веде до Гуляйполя. Зараз РФ нарощує зусилля для наступу на Гуляйпільському напрямку, намагаючись охопити місто зі сходу та півночі.

21 листопада у Силах оборони спростували інформація про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку. Там заявили, що це не відповідає дійсності.

За словами командування, ситуація напружена, але зв'язок з бійцями є, логістика налагоджена.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб повідомив, що на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
Новини
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України