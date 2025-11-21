Сили оборони спростували оточення на Гуляйпільському напрямку

Інформація про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності. Ситуація напружена, але зв'язок з бійцями є, логістика налагоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня України.

"Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить напружена. Ворог не зменшує вогневого впливу на наші позиції, зокрема за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

Водночас у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. А також про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують українські підрозділи і не дають їм змоги відійти.

"Ця інформація не відповідає дійсності й відверто спрямована на дискредитацію військового командування. Ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених", - зазначили у Силах оборони.

Разом з тим, підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів.

Командування повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ.

"Закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу", - наголосили військові.