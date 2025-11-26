Россияне усилили штурмы возле Гуляйполя: в Силах обороны раскрыли цель оккупантов
Российские оккупанты увеличили штурмовые атаки возле Гуляйполя в Запорожской области. Враг пытается захватить населенные пункты и перерезать важный логистический путь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
По словам спикера, вокруг Гуляйполя "очень опасная ситуация. Россияне постоянно увеличивают количество штурмовых действий".
Он отметил, что противник активизировался в десятикилометровой зоне до Гуляйполя и пытается продвинуться к населенному пункту Затишье, который расположен ближе к линии фронта.
"За минувшие сутки также там были боевые столкновения. Не только к Гуляйполю враг пытается подступить, но и перерезать логистический путь, который идет из Днепропетровской области в Гуляйполь, с севера на юг возле населенного пункта Варваровка", - сообщил Волошин.
По его словам, ситуация в районе Варваровки остается сложной. Враг пытается прорваться к населенному пункту, однако бои пока идут в лесополосах поблизости.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.
Кроме того, враг продвинулся вблизи Сладкого и Новоуспеновского в Пологовском районе.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российским оккупантам во время наступления в Запорожской области удалось захватить три населенных пункта. Еще за два села продолжаются тяжелые бои.
Также была информация, что российские войска перерезали один из ключевых логистических маршрутов, который ведет в Гуляйполь. Сейчас РФ наращивает усилия для наступления на Гуляйпольском направлении, пытаясь охватить город с востока и севера.
21 ноября в Силах обороны опровергли информацию об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении. Там заявили, что это не соответствует действительности.
По словам командования, ситуация напряженная, но связь с бойцами есть, логистика налажена.
В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в направлениях Доброполья и Гуляйполя, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого.