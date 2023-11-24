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Росіяни посилили "мобілізацію" в Бердянську, роздають повістки комунальникам

Фото: росіяни посилили "мобілізацію" в Бердянську, роздають повістки комунальникам (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи почали роздавати "повістки" працівникам комунальних підприємств в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка.

"Маємо тривожний сигнал з тимчасово окупованого Бердянська. Там на комунальні підприємства почали завозити повістки для мобілізації співробітників. Справа дуже серйозна", - заявив Малашко. 

За словами голови ОВА, якщо ситуація в Бердянську розвиватиметься по аналогії з Донецьком, то на комунальних підприємствах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залишиться чоловіків, оскільки їх відправлятимуть воювати проти наших воїнів. 

"Мобілізація" в армію Росії на тимчасово окупованих територіях 

Як розповідав Центр національного спротиву, російські терористи проводять приховану мобілізацію на окупованих територіях півдня України. Зокрема в Генеральному штабу Збройних сил України розповіли про те, що ворог проводить "призов" серед мешканців тимчасово окупованого міста Старобільськ Луганської області. 

Згідно з даними партизанського руху "АТЕШ", терористи у Луганській області роздають повістки навіть шахтарям.

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