Окупанти продовжують приховану мобілізацію на окупованому півдні України - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Спочатку окупанти змушують громадян отримувати паспорт РФ. Система влаштована в такий спосіб, що цього документа неможливо обійтися. Власникам українського паспорта регулярно загрожують.

"Для початку ворог створює систему, коли життя без отримання паспорта РФ майже неможливе, адже не дозволяє отримувати послуги, допомогу чи навіть працювати. Водночас, власникам паспорта України загрожують і регулярно перевіряють", - повідомили в центрі.

За словами ЦНС, чоловікам призовного віку, після отримання паспорта РФ, одразу видають повістку.

"Вже в так званому військкоматі їм пропонують укласти контракт із ЗС РФ, а резервістів мобілізують одразу", - додали в центрі нацопору.

У центрі заявляють, що зараз "прихована мобілізація" найбільш поширена у селах. Але не виключають, що вона з'явиться у містах на окупованих територіях.

Життя в окупації

Раніше ми повідомляли, що окупанти змушують дітей плести маскувальні сітки для російської армії. За прогул занять батькам загрожують позбавленням прав.

Також повідомлялося, що мешканцям окупованих регіонів не дають ліків та відправляють помирати додому. Це стосується і громадян, які отримали паспорт РФ.

Людям в окупації з українськими паспортами загрожують звільненням. В реальності "визволителів" вони іноземні працівники.